Yarmolenko, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti

Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Andriy Yarmolenko'nun kendisine yapılan teklifi kabul ettiği iddia edildi.

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Şampiyonluk kadrosu kurmak adına transferde büyük oynayan Fenerbahçe'nin gündeminde birçok isim yer alıyordu. Şimdi ise listeye giren son isim Andriy Yarmolenko oldu.

Geçen sezon yaşadığı sakatlıklar ve geçirdiği koronavirüs nedeniyle İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham ile sadece 24 maçta sahne alabilen Ukraynalı oyuncu, yüksek bir ihtimal ile İngiltere'den ayrılacak. Ada ekibinin de sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala 31 yaşındaki futbolcuyu elden çıkarmak istediği öne sürüldü.

Yaşanan son gelişmelerle birlikte Fenerbahçe Yönetimi'nin girişimlere başladığı öğrenilirken, Ukrayna basınında da flaş bir iddia ortaya atıldı, Yarmolenko'nun, Sarı-Lacivertli kulübün yaptığı teklifini kabul ettiği öne sürüldü.

'Şartlar önemli'

İtalyan bir scoutun açıklamalarından oluşan haberde, "Türkiye'den olumlu bir teklif gelmesiyle beraber Yarmolenko'nun, bu teklifi kabul etmesine şaşırmadım. Tabii ki onun en iyi liglerde oynamasını isterim. Tabii burada, kendisine sunulan şartlar da önemli" denildi.

'Üst segment futbolcu'

Haberin devamında da tecrübeli kanat oyuncusu hakkında övgü dolu sözlerle bahsedildi ve "Futbol yeteneği açısından Yarmolenko, herkese her şeyi kanıtladı. Artık o, üst segment futbolcusu. Maalesef yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı da onun karar vermesinde etkili rol oynadı" yorumu yapıldı.

Bonservisine 45 milyon Euro

Ukraynalı futbolcunun kariyeri boyunca bonservisine bedeline 45.25 milyon Euro ödendi. 2007'de Desne'dan, Dynamo Kiev'in 2.takımına giden Yarmolenko'ya 250 bin Euro verilirken, 2017'de Dortmund'a transfer olduğu dönemde ise 25 milyon Euro ödendi. Hemen ardından 1 yıl sonra da West Ham, 31 yaşındaki futbolcu için 20 milyon Euro verdi.