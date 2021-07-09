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Bangladeş'te fabrikada çıkan yangının bilançosu ağır! 52 kişi öldü

Bangladeş'te fabrikada çıkan yangının bilançosu ağır! 52 kişi öldü

BANGLADEŞ'in başkenti Dakka'da meydana gelen yangının bilançosu ağır oldu. Yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. Yangında en az 52 kişi hayatını kaybederken 30’den fazla kişi yaralandı.

Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı.

İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan, yangını sündürme çalışmaları devam ediyor.

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