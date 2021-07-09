Kaymakamlık sınavı kaç soru 2021 hangi konulardan soru çıkacak?

ÖSYM, 2021 Kaymakamlık sınavını gerçekleştirecek. Sınava başvurular 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr adresinden yapıldı. Geç başvurular ise 10 Haziran tarihinde alındı. Kaymakam olabilmek için düzenlenen Kaymakam adaylığı sınavına girecek adaylar ise sınav tarihini merak ediyor.

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Kaymakam adaylığı giriş sınavına sayılı zaman kaldı. Adaylar ise başvurularını 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında ÖSYM sayfasından gerçekleştirdi. Başvuru şartları taşıyan binlerce kaymakam adayı, Kaymakamlık sınavı giriş belgesi sorgulama sayfasını araştırıyor.

Kaymakamlık sınavı saat kaçta sorusu, son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Başvuruları 26 Mayıs-2 Haziran 2021 tarihleri arasında alınan Kaymakamlık sınavı saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Sınav ÖSYM takvimine göre, 10 Temmuz Cumartesi günü gerçekleşecek. Adaylar sınav giriş belgesi olmadan sınav salonların alınmayacak. Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecekler.

Kaymakamlık sınavı ne zaman, kaçta: 2021 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2021-Kaymakamlık), 10 Temmuz 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacaktır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe (14), Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (4), Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (10) ve Türkiye’de Demokratikleşme ve İnsan Hakları (6) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan,

Alan Bilgisi Testi : Anayasa Hukuku (13), İdare Hukuku (18), Türkiye’nin İdari Yapısı (14), Türkiye’de Mahalli İdareler (9), Ekonomi (12) ile ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.

Sınav giriş belgesi alma: Adaylar bu belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir. Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.