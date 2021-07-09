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Bakan Fahrettin Koca 18 yaş üstü aşı rakamlarını açıkladı

Bakan Fahrettin Koca 18 yaş üstü aşı rakamlarını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 18 yaş ve üstü ilk doz aşı yapılanların oranının yüzde 60'a ulaştığını açıkladı.

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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"37 milyon 250 bin kişi en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı yüzde 60'a ulaştı. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın."

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