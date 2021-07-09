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İşte korona aşısında Kurban Bayramı hedefi! Bakan Koca açıkladı

İşte korona aşısında Kurban Bayramı hedefi! Bakan Koca açıkladı

Sağlık Bakanlığı, aşılamada Kurban Bayramı hedefini belirledi. Kurban Bayramı'na kadar 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin aşılanması hedeflendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı...

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Bakanlık tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.

Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.

Bakan Koca'dan mesaj var

İşte Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı:

37 MİLYON 250 BİN KİŞİ en az bir doz aşısını oldu. Böylece 18 yaş ve üstü nüfusta ilk doz aşısı yapılanların oranı %60’A ULAŞTI. Birinci, ikinci, üçüncü dozların toplam sayısıysa 56 Milyonun üzerinde. Randevu alın, bir an evvel siz de aşınızı yaptırın.

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