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Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu

Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu

ANKARA'da, Adli tıp profesörü Şerafettin D., saplantılı aşık olduğu kadın avukatı anbean takip ettirdi. Ajan olarak genç kadının en yakınındaki kişiyi tuttu. Olayı bir süre sonra anlayan kadın, profesörden ve ajandan şikayetçi oldu.

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Ankara'da avukatlık yapan N.S, Konya'da staj yaptığı dönemde tanıştığı adli tıp profesörü Şerafettin D., ile tanışmasının ardından babasının şüpheli ölümü üzerinden yeniden görüşmeye başladı. Şerafettin D.'nin evlenme teklifini kabul etmeyen N.S, hakaret ve tehditle karşılaştı.

N.S'nin şikayeti üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Şerafettin D. hakkında 9 ayrı suçtan soruşturma başlatıldı.

Yanına ajan yerleştirmiş
N.S, bir arkadaşı aracılığı ile görüşmeye başladığı Korkuteli'nde yaşayan Merve D.G ile Şerafettin D.'yi tanıştırdı. İddiaya göre Şerafettin D., Merve D.G.'yi tehditle kendisine N.S hakkında anbean bilgi vermesini söyleyerek, ajanlık yapmasını istedi.

Şerafettin D. Merve D.G'ye "Bana onun hakkında bilgi vereceksin, ne yapıyorlarsa haber edeceksin, her şeyi söyleyeceksin, ajanlık yapacaksın" dedi.

Merve D.G, genç kadının gittiği yerleri, görüştüğü arkadaşlarını ve konuşmalarını Şerafettin D.'ye anlatmaya başladı. Şerafettin D.'nin arkadaşının annesini araması üzerine Merve D.G'ye görüşüp görüşmediklerini soran N.S, görüşmedikleri cevabın aldı. Merve D.G, konu ile ilgili mesaj görüntülerini Şerafettin D.'ye gönderdi.

Şerafettin D.'nin mesaj görüntülerini N.S'nin bir başka arkadaşına göndermesi üzerine durumu anlayan genç kadın, profesörden ve ajanından şikayetçi oldu.

"Neler yaptığını anbean kaydetti"
Şerafettin D.'nin konuşmaları gönderdiği N.S'nin arkadaşı O.T, "Gönderileri okuduğumda bunun ne olduğunu sordum. Merve D.G'nin kendisine ajanlık yaptığını, tatil görüntülerini gönderdiğini, N.S'nin neler yaptığını anbean gönderdiğini söyledi. Ben de kendisine kız istemiyor neden bu kadar uğraşıyorsun dedim. Bana evlenmek istediğini, kendisi ile evlenmeyecekse kimse ile evlenmesine izin vermeyeceğini söyledi" dedi.

Ajana 3, profesöre 5 yıl hapis istemi
N.S'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Merve D.G hakkında, aralarındaki konuşmaları Şerafettin D.'ye gönderdiği gerekçesiyle 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

Hazırlanan iddianame Ankara 41. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilirken, Şerafettin D hakkında ise 'Kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğini alenen ifşa etme' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlayarak Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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