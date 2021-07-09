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Galatasaraylı isim yeni takımıyla idmana çıktı

Galatasaraylı isim yeni takımıyla idmana çıktı

Galatasaray ile yollarını ayırması beklenen kaleci Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni takımı Giresunspor ile idmana çıktı.

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Galatasaray forması altında 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında toplamda 24 maça çıkan Okan Kocuk, Giresunspor'la antrenmana çıktı.

Sarı-Kırmızılı takım ile yolları ayrılması beklenen Okan Kocuk, iki kulüpten resmi bir transfer açıklaması gelmemesine rağmen ligin yeni takımı ile idmana çıktı.

25 yaşındaki oyuncu Bursaspor altyapısında yetişmiş ve Bandırmaspor ile İstanbulspor'da da forma giymişti.

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