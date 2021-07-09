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İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp

İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp

Hasan G., Instagram'da tanıştığı genç kızı eğlence mekanı çıkışında “Bana güvenebilirsin" diyerek evine götürüp tecavüz etti. Genç kızın kıyafetinde DNA’sı bulunan pilot 15 yıl hapis cezası aldı.

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Sabah'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Reyhan C., sosyal medya üzerinden pilot olduğunu söyleyen Hasan G. ile tanıştı.

İkili bir süre sonra Şişli ilçesinde bir eğlence mekanında bir araya geldi.

"Bana gidelim, zarar vermem'' 
İddiaya göre, Reyhan C. mekanda alkol almak istemeyince Hasan G., alkol alması için ısrar etti. Hasan G., alkol aldıktan kısa bir süre sonra genç kıza "Benim evime gidelim, sana zarar vermem. Ben bir babayım, bana güvenebilirsin. Senin bakire olduğunu biliyorum, zaten çocuğumu getirecekler böylelikle onunla da tanışmış olursun" diyerek güven verdi.

Dövüp tecavüz etti
Teklifi kabul eden Reyhan G. pilotla birlikte evine gitti. Eve gider gitmez kapıyı kilitleyen Hasan G., kadını öpmeye başladı. Alkollü pilot kendisine karşı koyan Reyhan C.'ye darbederek cinsel istismarda bulundu.

Ertesi sabah evden attı 
Yaşadığı dehşetle korkudan ne yapacağını bilemeyen Reyhan C. sabaha kadar evde kaldı. Pilot uyandığında ise kadına yeniden istismarda bulunup ardından kapıya attı.

Şikayetçi oldu
Eşyalarını bile evden alamayan Reyhan C., polis merkezine giderek şikayette bulundu. İç çamaşırlarını DNA örnekleri için savcılığa teslim eden kadının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DNA'sı tespit edildi 
İfadesine başvurulan pilot, kadınla sosyal medyada tanıştığını, buluşmak için randevulaştığını, mekana gittiklerini, alkol aldıklarını ve kadının isteği üzerine eve gittiklerini öne sürdü. DNA incelemesine gönderilen çamaşırlarda DNA profili tespit edilen pilot, birlikteliğin iki tarafın da istemesiyle gerçekleştiğini anlattı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İddianame hazırlandı 
Savcılık Reyhan C. beyanı sonrası Hasan G. hakkında 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Nitelikli Cinsel Saldırı' ve 'Hakaret' suçlarından iddianame düzenledi.

Enerji içeceği diyerek alkol verdi 
41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade veren mağdur Reyhan C., olay günü Hasan G. ile buluştuklarında enerji içeceği içtiğini sanarak alkol verildiğini, başının dönmeye başladığını, bu nedenle evine gitmeye karar verdiğini söyledi. Evde tecavüze uğradığını ve ardından evden atıldığını anlattı.

15 yıl hapis yatacak
Mahkeme başkanı Nursel Bedir ve heyeti, Hasan G.'yi 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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