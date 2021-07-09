Sabiha’nın çığlığı: Adalet istiyorum, ayaklarımı geri istiyorum

2012’de evlenen Sabiha ve Samet Mutlu çifti, aralarındaki sorunlar nedeniyle 2019’da ayrı yaşamaya başladı. Mahkeme, boşanma aşamasında olan çiftin çocuğunun geçici velayetini anne Sabiha Mutlu’ya verdi. Baba Samet Mutlu’ya ise her ayın 2. ve 4. hafta sonları çocuğu ile görüşme hakkı tanıdı. Samet Mutlu, Ağustos 2020’de çocuğunu görme bahanesi ile Sabiha Mutlu ve çocuğunu aracına bindirdi. Bir sokak ileri gittikten sonra kuru sıkı tabanca ile Sabiha Mutlu’ya ateş ederek, tehditler savurdu.