İki doz yetmiyor 3'üncü doz için Biontech başvuru yapıyor
Koronavirüs salgını varyantlarıyla beraber ciddiyetini korurken aşı olanların dahi yakalanmasıyla ülkeler üçüncü dozu takvimine alırken aşının sahibi şirket üçüncü doz için başvuru yapacak.Abone ol
ABD ilaç firması Pfizer’ın Alman ortağı BioNTech ile ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının üçüncü doz uygulaması için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuru yapacağı belirtildi.
Pfizer’dan Assoicated Press’e yapılan açıklamada, şirketin salgına bağışıklığı artırmak ve potansiyel olarak Kovid-19 varyantlarının yayılmasını durdurmak amacıyla üçüncü doz aşı onayı için FDA’ya izin başvurusu yapacağı kaydedildi.
Açıklamada, mevcut aşının, Hindistan’da ortaya çıkan Delta varyantına karşı güncellendiği belirtilerek ikinci dozun ardından 12 ay içinde yapılacak üçüncü doz Kovid-19 aşısının virüsün yeni varyantlarını önlemede kuvvetli etkisi olacağı ifade edildi.
Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği BNT162b2 adındaki Kovid-19 aşısına, 11 Aralık 2020’de FDA tarafından pandemi ile mücadele için “acil kullanım onayı” verilmişti.
3. doza başvuran ülkeler
Koronavirüs aşısını bulan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, geçtiğimiz ay Bilim Kurulu'nun bir toplantısında 2. dozu takiben 6 aydan erken olmamak kaydıyla 3. doz aşının yapılabileceğini söylemişti
Türkiye geçtiğimiz günlerde ilk iki dozu Sinovac olanlar için 3'üncü dozu Biontech olmaları için sistemi açmıştı.
Bunun dışında pek çok ülke sonbaharda 3'üncü doz aşılamayı yapabilmek için. başvurmaya başladı.
İngiltere'de hükümetin desteklediği ve Haziran ayında başlayacak bir araştırma için farklı yaş gruplarından 3 bine yakın gönüllüye 3. doz aşı uygulanacağı belirtildi.
Fransa'da ise "ciddi şekilde bağışıklık yetmezliği" yaşayan gruplara üçüncü dozun uygulanması yönündeki karar Nisan ayında duyuruldu.
Almanya'da aşıları inceleme ve onaylamaktan sorumlu Robert Koch Enstitüsü Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens, Funke gazetesine yaptığı açıklamada 2 doz aşının etkisi azalacağı gerekçesiyle gelecek yıl 3. doz ile aşı tazelemenin gerekebileceğini ifade etti.