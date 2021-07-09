Cumhurbaşkanı Erdoğan neden 'seçim' demeye başladı? Erken seçim mi var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son dönemde sık sık seçim çalışmalarıyla ilgili teşkilatını uyarması "erken seçim" sinyali mi? Erdoğan seçim hazırlığında Kürt seçmen için ne yapmayı planlıyor?

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son dönemde partililerle her biraraa gelişinde "Şimdiden 2023 seçimleri için çalışmaya başlamanızı istiyorum” demesi erken seçim bekleyen muhalefet için bir umut kapısı oldu. Erdoğan'ın aklında Bir erken seçim mi var? Erdoğan seçimde Doğu ve Güneydoğu planı ne? Kürt seçmene yönelik hangi hazırlıklar yapılıyor? Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi perde arkasını yazdı... İşte Selvi'nin yazısından satır başları...

- Erdoğan’ın il başkanlarına 2023 seçimlerine dönük olarak çalışmaları yönünde talimat vermesini anlıyorum. Ama sanki seçim kararı alınmış da önümüzdeki ay sandık başına gidecekmişiz gibi bir hava vermesi antenleri açmama neden oldu.

- Erdoğan seçim olmadan seçime hazırlanıyor, 19 yıldır girdiği her seçimi kazanmasının sırrı burada, diyebilirsiniz. Haklısınız. Ama Bahçeli seçimler zamanında yapılacak derken, Erdoğan 2023’ü hedef gösterirken, 2023 seçimlerine de daha iki yıl varken bu kadar abanması dikkatimi çekti.

Erdoğan seçim startını verdi

- İster 2023’te olsun ister ondan önceki bir tarihte. Seçim tarihi ne olur bilmem ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim startını verdi.

- Erdoğan şimdiye kadar birçok seçim kampanyası başlattı ama ilk kez 2 yıl önceden seçim çalışmalarına başlıyor. Bu da 2023’ün ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Önceden seçimler için aslanın ağzında diyorduk, galiba 2023 seçimleri için aslanın midesinde diyeceğiz.

Doğu ve Güneydoğu'ya özel önem

- Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu ve Güneydoğu’ya özel bir ilgi göstereceğinin işaretini veriyor.

- “İlkbahara kadar Doğu ve Güneydoğu’yu gezeceğim. Yazın sıcak olur demeden çalışacağız. Ben yarın (bugün) Diyarbakır’a gideceğim. Yazın çalışacağım. İlkbahara kadar bütün bölgeyi gezeceğim. Milletvekillerimiz bölgede kalsınlar, MKYK üyelerimiz ise bölgeye gitsinler” diyor.

AK Parti Kürtlerden oy alamadığı seçimi kaybediyor

- AK Parti, HDP ile birlikte Kürtlerden en çok oy alan parti. Daha da önemlisi AK Parti, Kürtlerden oy alamadığı seçimleri kaybediyor. İstanbul örneğinde olduğu gibi. Erdoğan o nedenle ilkbahara kadar bütün bölgeyi gezme kararı alıyor.

1- Kürt seçmen politik bilinci çok yüksek bir seçmendir.

2- Kürt seçmen sadece bölgede yok. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde de var.

Kürtler Erdoğan’ı, Erdoğan da Kürtleri sever. Kürtlerle Erdoğan arasında güçlü gönül köprüleri vardır. Onun için Erdoğan’ın bölgeyi gezme kararı yerinde ama genel siyasete ve kadrolara dönük mesajların da verilmesini beklerler.