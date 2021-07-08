Ordu'da bir mahallede koronavirüs karantinası başlatıldı
ORDU'nun Ünye ilçesine bağlı İnkur Mahallesi'nin bir bölümünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.Abone ol
ORDU Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Vali Tuncay Sonel başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunca yeni karar alındığı belirtildi.
Ünye ilçesi İnkur Mahallesi Armutlu Küme Evleri mevkiinde vakalar ve temaslılarının tespit edildiği aktarılan açıklamada bu kapsamda salgınının kontrol altına alınması amacıyla söz konusu mevkide karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Kararlara uymayanlar hakkında idari ve adli işlem başlatılacağı ifade edildi.