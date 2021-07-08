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ABD Başkanı Biden'dan 'Afganistan' açıklaması

ABD Başkanı Biden'dan 'Afganistan' açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden,"Afganistan'daki askeri misyonumuz, 31 Ağustos'ta sona erecek." dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da ABD'nin 1 Mayıs'tan itibaren Afganistan'dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon'a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

Tarihi öne çekti
Konuyla ilgili bir basın açıklaması yapan Biden, ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi için ilan ettiği tarihi öne çektiğini duyurdu.

"31 ağustos'ta sona erecek"
Amerikan askerlerinin Afganistan'dan çekilme süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Afganistan'daki askeri misyonumuz 31 Ağustos'ta sona erecek. Taliban, askeri açıdan 2001'den bu yana en güçlü durumda. Orada kalsaydık askerlerimiz daha çok saldırıya uğrayacaktı"

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