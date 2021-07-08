Türkiye 8 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 226 bin 427 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.

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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 8 Temmuz 2021 Perşembe günü verilerine göre; Türkiye'de son 24 saatte 226 bin 427 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 5 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 48 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 12 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 59.90, ikinci doz aşı yapılanların oranı da yüzde 26.52 olarak kayda geçti. Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 37 milyon 179 bin 5'i birinci doz, 16 milyon 462 bin 718'i ikinci doz, 2 milyon 550 bin 225'i üçüncü doz olmak üzere toplam 56 milyon 191 bin 948'e yükseldi.