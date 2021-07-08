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Kılıçdaroğlu üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığını açıkladı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda üçüncü doz Kovid- 19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize üstün çabaları için teşekkür ederim" dedi.

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