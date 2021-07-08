Kılıçdaroğlu üçüncü doz koronavirüs aşısını yaptırdı
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdığını açıkladı.Abone ol
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üçüncü doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısını yaptırdı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bilim Kurulunun tavsiye kararı doğrultusunda üçüncü doz Kovid- 19 aşısını yaptırdım. Tüm sağlık emekçilerimize üstün çabaları için teşekkür ederim" dedi.