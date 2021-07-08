Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikasttan ABD ajanları çıktı!

Dünyada deprem etkisine neden olan Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikastin tüyler ürpertici ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor. Suikastta ABD detayının çıkmasının ardından yer yerinden oynadı.

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Bölge basınında çıkan habere göre, Haiti güvenlik güçleri, Moise'yi öldüren saldırganları yakalamak amacıyla ülke geneli geniş çaplı operasyon başlattı. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikast düzenlendiği iddia edilen şüphelilere yönelik operasyonda 4 kişi öldürüldü, 2 kişi gözaltına alındı.

Korkunç ayrıntılar

Haiti Devlet Başkanı'na yönelik suikastin tüyler ürpertici ayrıntıları gün yüzüne çıkıyor.

Başkan Moise'in öldüğü, First Lady'nin de ağır yaralandığı gece yarısı düzenlenen suikastte, kimliği henüz belirlenemeyen saldırganların kendilerini ABD ajanı olarak tanıttığının açıklanmasıyla yer yerinden oynadı.

ABD'den İngiltere'ye kadar pek çok ülkeden peş peşe kınamaların geldiği suikastta, Başkan Moise 'ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ajanı olduklarını iddia eden' silahlı kişiler tarafından canice öldürüldü.

53 yaşındaki Moise vurularak öldürüldü, 47 yaşındaki First Lady Martine ise Başbakan Claude Joseph'in 'nefret dolu, insanlık dışı ve barbarca bir davranış' olarak nitelendirdiği saldırı sonucu bacaklarından, kolundan, gövdesinden ve elinden vurularak ağır şekilde yaralandı. First Lady tedavi için Miami'ye nakledildi.

Bir görgü tanığı tarafından kaydedildiği iddia edilen görüntülerde, Amerikan aksanlı biri megafona "DEA operasyonu. Herkes geri çekilsin. DEA operasyonu. Herkes geri çekilsin, geri çekilin." diye bağırıyor.

Devlet Başkanı Moise'in evinin bulunduğu Pelerin 5 mahallesinde olduklarını söyleyen birinin, sosyal medya platformu Instagram'a yüklediği videoda daha sonra silah sesleri patlıyor.

Kurşun yağmuruna tutup gözünü oymuşlar

Haiti Devlet Başkanı'nın cansız bedeninde 12 kurşun deliği bulundu ve yüksek güçlü tüfeklerle suikastçılar çarşamba günü erken saatlerde konağına baskın düzenleyip karısını ciddi şekilde yaralayıp gözünü oydu.

Jovenel Moise'nin dehşete düşmüş yetişkin kızı Jomarlie, 'yabancılar' 53 yaşındaki başkanın ofisini ve odalarını yağmalayıp makineli tüfeklerle ateş edip dehşet saçarken bir yatak odasına saklandı. İki hizmetçi de saldırganlar tarafından bağlandı.

Polisten açıklama!

Polis şefi Leon Charles, dört 'paralı askerin' saldırı mahallinden kaçmaya çalışırken vurularak öldürüldüğünü, diğer ikisinin de gözaltında olduğunu söyledi. Polislerin saldırganlarla 'savaştığını' ve bazı memurlarının serbest bırakılmadan önce bir noktada rehin alındığını söyledi.

Suikastçılar 'paralı asker' çıktı

Bir hükümet kaynağı Miami Heral gazetesine yaptığı açıklamada, saldırganların narkotik ajanı taklidi yaptığını ancak kendilerinin aslında 'paralı asker' olduklarını söyledi.

Moise, Haiti'yi bir diktatörlüğe dönüştürmekle, bu yılın başlarında görev süresi sona erdikten sonra başkanlığı bırakmayı reddetmekle, korku yaymak için silahlı çeteleri kullanmakla ve iktidarını güçlendirmek için anayasayı değiştirmeye çalışmakla suçlanıyordu.

El bombası ve iha'larla saldırdılar

Moise, bir beyin cerrahı olan Ariel Henry'yi yeni başbakan olarak aday göstermesinden bir gün sonra öldürüldü. Son dört yılın sekizinci başbakanı olan Henry, görevi bu hafta Nisan ayında geçici olarak atanan Joseph'ten devralacaktı.

Başbakan ohal ilan etti

Daha önce ülkenin yönetimini üstlendiğini söyleyen Başbakan Joseph, Çarşamba günü kendisine ek yetkiler veren bir OHAL ilan etti. Başbakan, "Az önce olağanüstü bir bakanlar kurulu toplantısına başkanlık ettim ve ülke genelinde OHAL ilan etmeye karar verdik" dedi.

Bıden: şu an şok içindeyim

ABD Başkanı Joe Biden, suikast nedeniyle 'şoke' olduğunu ve çok daha fazla bilgiye ihtiyaç olduğunu söyledi. ABD Başkanı yaptığı açıklamada, "Başkan Jovenel Moise'nin korkunç suikastını ve First Lady Martine Moise'e yapılan saldırıyı duyduğumuz için şok içindeyiz ve üzgünüz" dedi.

"Bu iğrenç eylemi kınıyoruz. First Lady Moise'nin iyileşmesi için en içten dileklerimi gönderiyorum" diyen Biden, gazetecilere yaptığı açıklamada olayı 'son derece endişe verici' olarak nitelendirdi.