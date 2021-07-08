Milli Savunma Bakanlığı tarihi kareleri paylaştı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin görev alanına intikalinden 1983 yılına ait iki fotoğrafı paylaştı.

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Milli Savunma Bakanlığına (MSB) ait sosyal medya hesapları üzerinden söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı gönderide, "1983 yılından tarihi fotoğraflar. Kahraman Mehmetçik, ülkemizin savunma ve güvenliği için kahramanca ve fedakarca görev yapmaya dün olduğu gibi bugün de devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.