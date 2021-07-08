AKINCI TİHA'dan Türk havacılık tarihinin irtifa rekoru

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), resmi heyetlerin önünde yaptığı uçuşta milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

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Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), tasarım doğrulama faaliyetleri kapsamında SSB ve kullanıcı kuvvetlere ait resmi heyetlerin huzurunda gerçekleşen Uzun Uçuş ve Yüksek İrtifa Performans Testi'nde havalandı ve 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) irtifaya çıktı. Böylece ilk kez milli olarak geliştirilmiş bir hava aracı ile gökyüzünde bu yüksekliğe ulaşılmış oldu. Bayraktar AKINCI TİHA, bu uçuşta 25 saat 46 dakika havada kaldı.

Çorlu'da bulunan AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen uzun uçuş faaliyeti kapsamında AKINCI, havada 7 bin 507 kilometre yol kat etti. Bugüne kadar test ve eğitim uçuşlarında 870 sorti yapan AKINCI, toplamda 347 saat 28 dakika uçuş gerçekleştirdi.

Bayraktar AKINCI TİHA, 22 Nisan'da yapılan ilk atış testinde Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T ile hedefleri başarıyla vurmuştu. 5 Temmuz 2021'de gerçekleştirilen atış testinde ise ilk defa harp başlıklı mühimmatlar kullanıldı. Canlı mühimmatlar ile yapılan atış testinde de AKINCI'dan atılan mühimmatlar hedefleri tam isabetle vurdu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AKINCI TİHA, yerli ve milli bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkarak Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı. 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Tebrikler" ifadelerini kullandı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da "AKINCI, yaptığımız uçuş testinde 38 bin 39 feet irtifaya kadar yükselerek milli bir hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdı. Kocaman bir Maşallah'ınızı alır. Bakalım 40 bin feet irtifaya çıkıp kendi rekorunu ne zaman kıracak?" değerlendirmesinde bulundu.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise Bayraktar AKINCI'nın son testinde 38 bin 39 feet irtifaya yükselerek milli bir insansız hava aracıyla çıkılan en yüksek irtifa rekorunu kırdığını belirterek, "AKINCI, bugüne kadar toplam 870 uçuş sortisini başarıyla tamamladı. Darısı nice rekorlara" ifadelerini kullandı.