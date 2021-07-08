Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı

Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı.

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Binlerce kişi dolandıran Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın, Brezilya'da teslim olmasının ardından Türkiye getirilmiş ve ifadesinin ardından 3 suçtan tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. Mehmet Aydın'ın ardından bir gelişme de ağabeyinden geldi. Aydın'ın kırmızı bültenle aranan ağabeyi Güney Amerika ülkesi Uruguay'da gözaltına alındı.

Baskın sırasında yakalandı

Fatih Aydın, KOM Daire Başkanlığınca, Uruguay'ın başkenti Montevideo'ya 80 km mesafede bulunan Canelones Bölgesinde tespit edilen adrese, Uruguay Federal Polisi tarafından yapılan baskında yakalandı.

Ekipler teslim almak için hareket etti

Fatih Aydın'ın yakalanmasının ardından İnterpol Daire Başkanlığınca iade süreci başlatılmış olup, şahsı teslim almak üzere bir ekip, kısa süre içinde Uruguay'a hareket edecek.

Çok sayıda suçtan aranıyordu

Fatih Aydın, "Bankacılık Kanununa Aykırılık", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" gerekçesi ile aranıyordu.