Milli Savunma Bakanı Akar'dan kritik Afganistan görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, Afganistan’daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştü.

Abone ol

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin'in Afganistan'daki havalimanının işletilmesine yönelik durumu telefonda görüştüğü belirtildi.

20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye'nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmekte olduğu hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Afganistan'ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı, Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için kararlı destek misyonunun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı'nın işletilmesine yönelik gerekli desteğin sağlanması çalışmaları sürmektedir. 20 yıldır Afganistan'da bulunan Türkiye, son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının işletmesini sürdürmektedir."