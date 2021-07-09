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Suriyeli sürücü uyudu biri 10 günlük 2 bebeği öldü

Suriyeli sürücü uyudu biri 10 günlük 2 bebeği öldü

ISPARTA’nın Eğirdir ilçesinde, içerisinde Suriye vatandaşlarının bulunduğu hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak, dere yatağına yuvarlandı. Kazada Suriyeli aileden 2’si öldü, 6’sı yaralandı.

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Kaza saat 19.00 sıralarında, Eğirdir’e bağlı Sarıidris beldesi yakınlarında meydana geldi. Isparta’dan Yalvaç istikametine seyir halinde olan Ahmet Al Amed yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, direksiyon başında sürücüsünün uyuklaması sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 7 yaşındaki Menar Al Hamed’in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi, Gelendost Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralılardan 10 günlük Mira Al Hamed de hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Khalil El Muhammed, Fevze Al Şhade, Yusuf Al Ubeyid, Avad Az Haned, Ahmet Al Amed ile Meryem Al Hamed’in tedavileri ise sürüyor. Sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu meydana geldiğini belirtilen kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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