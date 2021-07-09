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Rıdvan Dilmen: Pereira'yı merak ettim Mesut Özil'le konuştum

Rıdvan Dilmen: Pereira'yı merak ettim Mesut Özil'le konuştum

Yorumcu Rıdvan Dilmen, Pereira'yı Mesut Özil ile telefon konuşması yaptığını belirterek, 'Hoca nasıl?' diye merak ettim. 'Çok kısa dönem oldu ama en azından felsefesine bizi ikna etti' dedi.

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Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira hakkında Mesut Özil ile yaptığı konuşmayı açıkladı.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Vakt-i Fener projesi için FB TV'de düzenlediği lansman gecesine telefonla bağlanarak teknik direktör Vitor Pereira hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Topu rakipten bir an önce almak için çok kişiyle pres yaptırıyormuş"

"Mesut Özil ile telefon konuşması yaptım. 'Hoca nasıl?' diye merak ettim. 'Çok kısa dönem oldu ama en azından felsefesine bizi ikna etti' dedi. Topu rakipten bir an önce almak için çok kişiyle pres yaptırıyormuş. Mutlu oldum. Topun rakipte fazla kalmaması felsefesinin oyuncuların beynine yerleştirildiğini hissettim. Taraftarlarımız da bu felsefeye bayılır. Sabırlı bir şekilde şampiyonluk mücadelesine girecek olan takımımıza sonsuz başarılar diliyorum."

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