İzmir'de feci kazada can verdi! Acı detay ortaya çıktı: Meğer hayali...

İZMİR'de bariyerlere çarpıp ölen motosiklet sürücüsü Dilara Çeke'nin (22), motosikletli polis timinde görev yapmak istediği, polislik sınavına hazırlandığı ortaya çıktı.

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Kaza, geçen pazartesi, İzmir-Çeşme Otoyolu Zeytinler mevkisinde meydana geldi. Bariyerlere çarpan motosikletli Dilara Çeke, kazada öldü. Çeke'nin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çeke, kazadan sonraki gün Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi. Dilara Çeke'nin kuzeni Kevser Ergüler, küçüklüğünden beri motosikletleri çok seven kuzeninin en büyük hayalinin motosikletli polis timi 'Yunus' ekibinde görev almayı hayal ettiğini söyledi.



Yaklaşık 4 yıldır motosiklet kullanan Dilara Çeke'nin motosiklet tutkunu olduğunu dile getiren Ergüler, "Liseyi bitirmişti. Yunus polisi olmak istiyordu. Bizim ailede hiç motosiklet kullanan yoktu. O kendi kendine merak sardı. Kazanın olduğu gün yazlık evden İzmir'deki evine dönüyordu" dedi.