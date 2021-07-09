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Nijerya'da salgın yayılıyor! Kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 310'a yükseldi

Nijerya'da salgın yayılıyor! Kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 310'a yükseldi

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Plateau eyaletinde kolera salgını nedeniyle 14 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ülke genelinde koleradan ölenlerin sayısı 310'a çıktı.

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Eyaletin farklı bölgelerinde 910 kişiye kolera teşhisi konuldu, 14 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Böylece ocaktan bu yana ülkede genelinde kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 310'a yükseldi.

7 ayda 12 binden fazla kişiye teşhis kondu
Hastalığın görüldüğü bölgelere acil ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatının yapıldığını aktaran Plateau eyaletinin Sağlık Komiseri Dr. Nimkong Lar, bölge sakinlerine salgına karşı tedbir almaları çağrısında bulundu. Nijerya'da ocaktan bu yana 12 binden fazla kişiye kolera teşhisi konuldu.

Ülkede temiz su ihtiyacının karşılanamaması ve tıbbi müdahalenin anında ve etkili yapılamaması, salgın hastalık ve ölüm riskini artırıyor. Nijerya'da sıtma, çocuk felci, tifo ve maymun çiçek virüsü gibi salgın hastalıklara sıklıkla rastlanıyor.

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