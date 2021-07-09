Sinovac aşısından yüz güldüren sonuç! Araştırma tıp dergisinde yayınlandı

Türkiye'de yapılan Sinovac aşısı araştırmasının Faz-3 çalışması sonuçları geldi: yüzde 83,5

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The Lancet dergisinde yayımlanan makaleye göre, Sinovac aşısının Türkiye'deki Faz-3 çalışmalarının ara sonuçları, aşının iki dozunun yüzde 83,5 etkili olduğunu gösterdi.

Makalede, Çin'de geliştirilen Covid-19 aşısının Türkiye'de yürütülen Faz-3 çalışmasından elde edilen ara veriler paylaşıldı:

Faz-3 çalışmalarında 14 Eylül 2020 ile 5 Ocak 2021 tarihleri arasında 18-59 yaş arasındaki 10 bini aşkın gönüllü yer aldı.

Gönüllülerden 6 bin 646'sı, yani yüzde 65,1'ine Covid aşısı yapıldı. 3 bin 568 kişilik yüzde 34,9'u ise plasebo grubunda yer aldı.

Ortalama 43 günlük gözlemin ardından aşı olan grupta semptom gösteren 9 kişinin PCR testi pozitif çıktı. Plasebo grubunda ise 32 vaka bildirildi.

Aşının iki dozunun yapılmasından en az 14 gün sonra yüzde 83,5 etkili olduğu saptandı.

Makalede aşının yeni ortaya çıkan varyantlara karşı uzun vadeli etkinliğinin daha çeşitli bir katılımcı grubunda denenmesi gerektiği belirtildi.