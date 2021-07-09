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WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir

WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcılarına yönelik önemli bir uyarıda bulundu. Yayınlanan bilgilendirme mesajında, kullanıcıların hesaplarını güvende tutmaları için telefonlarına gelen doğrulama kodlarını başkalarıyla paylaşmamaları istendi. Mesajda ayrıca "Bu durum başka bir kişi hesabınızı ele geçirmeye çalıştığında ortaya çıkar. Bu kod olmadan, telefon numaranızı doğrulamaya çalışan kişi doğrulama işlemini tamamlayamaz ve telefon numaranızı WhatsApp'ta kullanamaz" denildi.

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WhatsApp tarafından yayınlanan bilgilendirme mesajında, kullanıcıların hesaplarını güvende tutmaları için telefonlarına gelen doğrulama kodlarını başka kimselerle paylaşmaması istendi ve şu ifadelere yer verildi:

"Talep etmediğiniz halde telefonunuza doğrulama kodu geldiyse WhatsApp, hesabınızı korumak amacıyla, başka biri sizin telefon numaranızla WhatsApp'a kaydolmaya çalıştığında size anlık bildirim gönderir. Hesabınızı güvende tutabilmek için, doğrulama kodunuzu başkalarıyla paylaşmaktan kaçının."

SMS doğrulama kodu iki ayrı durumda geliyor 

Kullanıcının hesabını ele geçirmeye çalışan kişinin, bu işlemi yapabilmek için kullanıcının telefon numarasına gönderilen SMS doğrulama koduna ihtiyaç duyduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Bu bildirimi almanız, birinin telefon numaranızı girerek bu kayıt kodunu talep ettiği anlamına gelir. Bu durum genellikle başka bir kullanıcı kayıt işlemi sırasında kendi numarasını girmeye çalışırken yanlışlıkla sizin numaranızı yazdığında veya bazen de başka bir kişi hesabınızı ele geçirmeye çalıştığında ortaya çıkar.

Hesabı ele geçirmek isteyen kişi SMS doğrulama koduna ihtiyaç duyuyor 

Hesabınızı ele geçirmeye çalışan bir kişi, bunu yapabilmek için sizin telefon numaranıza gönderilecek SMS doğrulaması koduna sahip olmak zorundadır. Bu kod olmadan, telefon numaranızı doğrulamaya çalışan kişi doğrulama işlemini tamamlayamaz ve telefon numaranızı WhatsApp'ta kullanamaz. Bu durumda WhatsApp hesabınızın kontrolü sizde kalır."

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