Ahmet Hakan 'en kötü ihtimal bu' dedi Kılıçdaroğlu gerçeğini açıkladı

CHP'den 'adayımız Kemal Kılıçdaroğlu' çıkışı geldi. Asıl maksat ne olabilir sorusuna yanıt arayan Ahmet Hakan, "bir ihtimal daha var. O da ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu.' dedi.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. CHP'den yükselen bu çıkış sonrası herkes Kılıçdaroğlu'nun adaylık tartışmasına odaklandı.

Hürriyet genel yayın yönetmeni Ahmet Hakan, “Adayımız Kılıçdaroğlu” çıkışının asıl maksadı ne olabilir?" başlıklı yazısında değerlendirdi. Düşündüğü 6 ihtimali tek tek sıralayan Hakan, en kötü ihtimali yazısının sonunda açıkladı.

Birinci ihtimal

AK Parti’nin “Madem rakibimiz Kemal Kılıçdaroğlu, o halde hiç çalışmamıza gerek yok” diyerek rehavete sürüklenmesini istiyor olabilirler.

İkinci ihtimal

CHP Genel Başkanlığı koltuğu, Cumhurbaşkanlığı koltuğundan bile daha tatlı olduğu için hamlelerini buna göre ayarlıyor olabilirler.

Üçüncü ihtimal

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş’a, “Belediye başkanısın, belediye başkanı kalacaksın” mesajı vermeye çalışıyor olabilirler.

Dördüncü ihtimal

“Kılıçdaroğlu seçimde hayatının en yüksek oyunu alır, biz de Kılıçdaroğlu’nu CHP’de ebedi şef ilan ederiz” diye düşünüyor olabilirler.

Beşinci ihtimal

Kendi parti tabanlarından yükselecek öfkeli haykırışların ve çığlıkların desibelini ölçmeye çalışıyor olabilirler.

Bir ihtimal daha var

O da ciddi ciddi Kemal Kılıçdaroğlu ile kazanabileceklerine inanıyor olabilirler ki en kötü ihtimal bu.