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Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

MARMARİS'te Şahan Gökbakar, ıssız bir koyda bulunan yeni evinin önündeki sahile "Özel mülktür girilmez” tabelası astı. Sosyal medyada 'Denizi de mi satın aldın Şahan' , 'Dikkat Şahan çıkabilir' esprileri yapıldı.

Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

 Şahan Gökbakar, Marmaris'te yeni aldığı ıssız bir koyda bulunan evinde objektiflere takıldı. Marmaris’teki yeni evinde görüntülenen Şahan Gökbakar, sahile gelen tur teknelerinden rahatsız oldu. Komedyen, akşama doğru evinin önündeki sahile “Özel mülktür girilmez” tabelaları astı. 

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Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

Ünlü oyuncunun, koronavirüs pandemisi öncesi 10 milyon TL ödediği evine 3 milyon TL de masraf yaptığı konuşuluyor.  

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Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

Komedyen, evindeki tadilat işlerini tamamladı. Gökbakar, milyonluk teknesinin yanı sıra kendisi ve ailesinin ulaşımı için mini sürat teknesi de aldı.

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Şahan Gökbakar Marmaris'te lüks evinin önündeki denizi sahiplendi

Günlük gezi teknesi keyiflerini kaçırdı

Erken saatlerde çocukları ve eşi Selin Ortaçlı’yla mini sürat teknesiyle koylarına gelen Gökbakar, günün yarısını teknesinde geçirdi.

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