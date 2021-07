Ahmet Davutoğlu'ndan Babacan itirafı: Çok çaba sarf ettim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ile neden beraber hareket etmedikleri sorusuna cevap verdi.

Bayburt’ta halka hitap eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, " İktidarın en güçlü adayı olacağız” dedi.



Davutoğlu, çeşitli ziyaretler için geldiği Bayburt'ta, Aydıntepe ilçesi ile Arpalı beldesinde esnafı ziyaret etti. Kent merkezine gelen Davutoğlu parti binası önünde, otobüs üzerinden halkı selamlayarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Genel Başkan yardımcıları Feramuz Üstün, Selçuk Özdağ, Gelecek Partisi Bayburt İl Başkanı Nazir Güler ve parti üyeleriyle birlikte parti binasını ziyaret etti. Bunun yanı sıra Bayburt Gazeteciler Cemiyeti başta olmak üzere, kurumlara ziyarette bulunan Davutoğlu, beraberinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Esnaf ziyaretinin ardından bir otelde düzenlenen akşam yemeğinde Sivil Toplum Kuruluşları, farklı partilerin İl Başkanları ve gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu Bayburt’un, gönlünde farklı bir yere sahip olduğunu dile getirerek, "Bayburtlulara her şey yakışır ama korkmak asla yakışmaz, Bayburtlular korkmaz, Anadolu insanı korkmaz, her zaman hakkınızı arayın” dedi.

Bayburtluları dinlediğinde ilk kez yüksek sesle şikayetçi olduklarına şahit olduğunu belirten Davutoğlu, "Bu, bütün vatan sathındaki şikayetler kadar önemli ama Bayburtluları tanıyan ve Bayburt'u da derinden seven birisi olarak, Bayburtlular çok zorda kalmasalar şikayet etmezler ben bunu bilirim. Demek ki, durum gerçekten vahim." dedi.

Davutoğlu bir gazetecinin "Neden DEVA Partisi ile birlikte hareket etmediniz?" sorusuna şu cevabı verdi: "Birlikte olmak için çok çaba sarf ettim. Gereken her şeyi yaptım ama Ali Babacan ve o dönem yanında bulunan arkadaşları ayrı bir şekilde çıkacaklarını ifade ettiler. Bu konuda gereken her fedakarlığı da yaptım, gerekenleri de söyledim. Doğru bir tavır değildi ayrı bir parti olarak çıkmak ama tabii 'O da onların tercihi' deyince onlara bir şey söylememiz doğru değil. Bizim açımızdan ayrı bir parti kurmayı gerektirecek görüş ayrılığı yoktu ama onlar için varsa tabii onların tercih edeceği bir yol bu. Herkesin bir siyasi parti kurma hakkı vardır. Herkesin toplumun önüne çıkma hakkı vardır. Siyasi partilerin sayısının artması da kötü bir şey değildir. Farklı alternatifler her zaman siyasi rekabeti de siyasete de ivme katar. Siyasi rekabeti hızlandırır. Bunu olumsuz bir şekilde görmemek lazım. Gelecek Partisi. Adını gelecek koyduk biz geçmişe değil, geleceğe bakmak için. Süratle örgütleniyoruz. Süratle kamuoyu desteğini alıyoruz. İnşallah iktidarın en güçlü adayı olacağız." diye konuştu.

Davutoğlu tüm katılımcılara teşekkür ederek Erzurum’a gitmek üzere Bayburt’tan ayrıldı.