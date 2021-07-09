BIST 1.373
DOLAR 8,68
EURO 10,28
ALTIN 503,38
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Bakan Pakdemirli müjdeyi duyurdu! 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda

Bakan Pakdemirli müjdeyi duyurdu! 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Üreticilerimize yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başlıyoruz" dedi.

Abone ol

Bakan Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, üreticilere yapılacak yaklaşık 420,5 milyon liralık destek ödemelerine bugün başladıklarını belirterek, "Hububat, baklagil ve dane mısır fark ödemesi desteği kapsamında 15 ilde 18 bin 787 üreticimize 57 milyon 892 bin 611 TL, çay budama tazminatı kapsamında 302 milyon 215 bin 668 TL, çay budama masrafı kapsamında 4 milyon 353 bin 78 TL, bitki Karantinası desteği kapsamında 600 işletmeye 24 milyon 251 bin TL, AR-GE desteği kapsamında 48 projeye 8 milyon 26 bin TL, Hayvan Genetik Kaynaklarını Koruma desteği kapsamında 10 projeye 3 milyon 325 bin TL olmak üzere toplamda 420 milyon 412 bin TL'lik destekleme ödemesi bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarılacaktır" dedi. 

ÖNCEKİ HABERLER
Kayseri'de otelde uzman çavuşun sır ölümü
Kayseri'de otelde uzman çavuşun sır ölümü
'Görünmez oldu' deyip savundu! Defalarca taciz etti: Yalova'da uyanınca hayatının şokunu yaşadı
'Görünmez oldu' deyip savundu! Defalarca taciz etti: Yalova'da uyanınca hayatının şokunu yaşadı
İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp
İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp
Ahmet Hakan 'en kötü ihtimal bu' dedi Kılıçdaroğlu gerçeğini açıkladı
Ahmet Hakan 'en kötü ihtimal bu' dedi Kılıçdaroğlu gerçeğini açıkladı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki'den Afganistan işgali itirafı
Nijerya'da salgın yayılıyor! Kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 310'a yükseldi
Nijerya'da salgın yayılıyor! Kolera hastalığı nedeniyle ölenlerin sayısı 310'a yükseldi
Sinovac aşısından yüz güldüren sonuç! Araştırma tıp dergisinde yayınlandı
Sinovac aşısından yüz güldüren sonuç! Araştırma tıp dergisinde yayınlandı
9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 2021 yeni liste geldi
9 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller 2021 yeni liste geldi
WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
WhatsApp kullanıcılarını uyardı! Bu kod size geliyorsa hesabınız çalınıyor olabilir
Masa başı iş isteyip aylık 7 bin lira maaşlı işi reddettiler
Masa başı iş isteyip aylık 7 bin lira maaşlı işi reddettiler