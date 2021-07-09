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Bitcoin vurgunları bitmek bilmiyor 500 milyon toplayıp kayboldu

Bitcoin vurgunları bitmek bilmiyor 500 milyon toplayıp kayboldu

Bitcoin vurguncuları bitmek bilmiyor! Yatırım yapmak isteyen vatandaşları kandıran bir vurguncu daha paraları toplayıp kayboldu.

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"Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlayan ve kripto para borsasında faaliyet gösteren Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer'in 400 bine yakın kişiyi dolandırıp 2 milyar dolarlık vurgun yaparak yurtdışına kaçmasıyla devam eden bitcoin dolandırıcılığı bitmek bilmiyor.

Bitcoin dolandırıcılarına bir yenisi daha Aydın'da eklendi. Nazilli ilçesinde üniversiteyi bitirdikten sonra yatırım danışmanlığı ofisi açan Ahmet Y., yurtdışı merkezli bir şirketin yatırım uzmanı olarak kendisini çevresine tanıttı.

Ahmet Y., tanıştığı kişilere bağlı olduğu şirketin bitcoin makineleri ürettiğini, bitcoin üreterek yüksek kazanç elde edileceği vaadinde bulundu.

Yeni Asır'dan Kazım Yörükce'nin haberine göre sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Nazilli'nin önde gelen isimlerinin de bu işe yatırım yaptıkları söylemlerinde bulunan Ahmet Y., bu yolla güven sağladığı kişilerden para toplamaya başladı.

Vurgunlar "Bitcoin Safiye" lakaplı Safiye Gökçe ile başlamıştı

Aydın'ın yanı sıra ailesinin yaşadığı Bursa ve farklı illerden de vatandaşlardan para toplayan Ahmet Y., yaklaşık 500 milyon lira ile ortadan kayboldu. Nazilli ilçesinde bitcoin mağduru 80 kişi 25 milyon lira dolandırıldıkları iddiasıyla Nazilli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

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