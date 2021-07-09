BIST 1.374
DOLAR 8,68
EURO 10,27
ALTIN 502,49
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Adıyaman'da 8 yıldır her cuma ziyaret ediyor! Alman'ın vasiyetini yerine getirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adıyaman'da 8 yıldır her cuma ziyaret ediyor! Alman'ın vasiyetini yerine getirdi

Müslüman olduktan sonra Müslüman topraklarında defnedilmek isteyen Alman vatandaşının vasiyetini yerine getiren Adıyamanlı Ahmet İkizler, 8 yıldır her cuma mezarını ziyaret ederek dua ediyor.

Abone ol

Adıyamanlı Ahmet İkizler, Almanya’ya oğlunun yanına gittiğinde Wolfgang Gelbarth ile tanıştı. Almanya’da Sivaslı Hüsniye Öztürk isimli Türk vatandaşı ile evlenen Wolfgang Gelbarth, Müslüman oldu. Wolfgang ismini Orhan olarak değiştirdi. Ahmet İkizler, Wolfgang (Orhan) Gelbarth’a Müslümanlığı anlattı. Bunun üzerine Wolfgang Gelbarth, öldüğünde Müslüman topraklarına gömülmek istediğini vasiyet etti.

Wolfgang Gelbarth birkaç yıl sonra hayatını kaybetti. Bunun üzerine Ahmet İkizler, Almanya’daki akrabalarının da desteğiyle Wolfgang Gelbarth’ın cenazesinin Türkiye’ye getirilmesini sağladı. Cenaze Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesine getirilerek burada aile mezarlığında defnedildi. Cenazenin 3. gününde mevlidi şerif okutuldu, mezar taşına “Alman Müslümanı Orhan Gelbarth” yazıldı. 2013 yılında 68 yaşında hayatını kaybeden Wolfgang Gelbarth’ın mezarını 8 yıldan beri sürekli ziyaret eden Ahmet İkizler, mezarın başında dua okuyor.


"Peki ben ölürsem beni Türkiye’ye götür müsünüz?"
Ahmet İkizler, Almanya’da yaşayan oğlunu her yıl ziyaret ettiğini ve Wolfgang Gelbarth ile orada tanıştığını belirterek, “Ben bu vatandaşın Müslüman olduğunu öğrence, biraz Müslümanlıktan bahsettim. Müslümanlığın şartlarından, ibadetlerinden bahsettim. Bunun üzerine adam dedi ki ‘Peki ben ölürsem beni Türkiye’ye götür müsünüz? Beni bu toprakta koymayın. İslam toprağına götürün.’ Ben de, ‘Başımla gözüm üzerine kardeşim seni Türkiye’ye getiririm’ dedim. Birkaç yıl sonra vefat etti; aldık getirdik buraya. İslami şartlarda defnettik, mevlidini okuttuk. Burası da onun mezarı, her Cuma günü gelirim duamı ederim. Allah murat ederse olur. Onun kaderinde Müslüman olmak varmış. Allah bir, Muhammed hak” diye konuştu

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Eski halinden eser kalmadı! Gümüşhane'de Dipsiz Gölü görenler hüsrana uğradı: Artık ölmüştü
Foto Galeri Eski halinden eser kalmadı! Gümüşhane'de Dipsiz Gölü görenler hüsrana uğradı: Artık ölmüştü Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
JPMorgan'dan Türkiye övgüsü! Sadece 4 ülke başaracak
JPMorgan'dan Türkiye övgüsü! Sadece 4 ülke başaracak
Ahmet Ağaoğlu eşi Beyza Ağaoğlu ve çocukları kimdir?
Ahmet Ağaoğlu eşi Beyza Ağaoğlu ve çocukları kimdir?
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor fiyatı 50 bin lira
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor fiyatı 50 bin lira
Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli Ahmet Ağaoğlu serveti ne kadar?
Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli Ahmet Ağaoğlu serveti ne kadar?
Siirt'te 'Aşı kısırlık yapıyor' iddiasına karşı ikna timleri devrede!
Siirt'te 'Aşı kısırlık yapıyor' iddiasına karşı ikna timleri devrede!
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti
Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybetti
Bilim Kurulu üyesi korkutan uyarı Ağustos'ta yüzde 80'e çıkacak
Bilim Kurulu üyesi korkutan uyarı Ağustos'ta yüzde 80'e çıkacak
Ekonomide son durum! Cari açık rakamları açıklandı
Ekonomide son durum! Cari açık rakamları açıklandı
Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu
Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu
Kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman kaç gün kaldı?
Kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman kaç gün kaldı?