BIST 1.374
DOLAR 8,68
EURO 10,27
ALTIN 502,49
HABER /  EKONOMİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Ekonomide son durum! Cari açık rakamları açıklandı

Ekonomide son durum! Cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre cari açık rakamları açıklandı.

Abone ol

Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre cari işlemler açığı, mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler çığı 31,9 milyar dolar oldu.

Nisanda 1,71 açık vermişti

Cari işlemler dengesi nisan ayında 1,71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32,74 milyar dolar olmuştu. Cari dengeye ilişkin piyasa beklentisi mayıs ayında cari dengenin 2,9 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu
Adli Tıp Profesörü saplantılı aşık çıktı! Ajan tutup her anından haberdar oldu
Kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman kaç gün kaldı?
Kaymakamlık sınavı 2021 ne zaman kaç gün kaldı?
Pandemiden etkilenenlere 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru süresi uzatıldı
Pandemiden etkilenenlere 3 yıl geri ödemesiz KOSGEB başvuru süresi uzatıldı
Kocaeli Dilovası sakinleri şokta! Soluğu karakolda aldılar
Kocaeli Dilovası sakinleri şokta! Soluğu karakolda aldılar
Erzurum'da tanker şarampole yuvarlandı feci kazada öldü! Meğer aynı gün...
Erzurum'da tanker şarampole yuvarlandı feci kazada öldü! Meğer aynı gün...
Bakan Pakdemirli müjdeyi duyurdu! 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda
Bakan Pakdemirli müjdeyi duyurdu! 420,5 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda
Kayseri'de otelde uzman çavuşun sır ölümü
Kayseri'de otelde uzman çavuşun sır ölümü
'Görünmez oldu' deyip savundu! Defalarca taciz etti: Yalova'da uyanınca hayatının şokunu yaşadı
'Görünmez oldu' deyip savundu! Defalarca taciz etti: Yalova'da uyanınca hayatının şokunu yaşadı
Ahmet Davutoğlu'ndan Babacan itirafı: Çok çaba sarf ettim
Ahmet Davutoğlu'ndan Babacan itirafı: Çok çaba sarf ettim
İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp
İstanbul'da, pilottan 24 yaşındaki genç kıza tecavüz ve darp