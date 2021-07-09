Ekonomide son durum! Cari açık rakamları açıklandı

Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre cari açık rakamları açıklandı.

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Cari işlemler hesabı mayısta 3 milyar 81 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 31 milyar 858 milyon dolar oldu.

TCMB verilerine göre cari işlemler açığı, mayıs ayında bir önceki yılın mayıs ayına göre 919 milyon dolar azalarak 3,08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler çığı 31,9 milyar dolar oldu.

Nisanda 1,71 açık vermişti

Cari işlemler dengesi nisan ayında 1,71 milyar dolar açık verirken, 12 aylık açık 32,74 milyar dolar olmuştu. Cari dengeye ilişkin piyasa beklentisi mayıs ayında cari dengenin 2,9 milyar dolar açık verileceği yönünde oluşmuştu.