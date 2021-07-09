Soner Yalçın'ın 'tanımadığınız Baykal' yazısı bomba: Hepsi tesadüf mü

Soner Yalçın'ın Baykal yazısı çok konuşulacak. Deniz Baykal ve Bülent Ecevit'in CIA tarafından finanse edilen Forum dergisinde çalıştığını her iki ismin Rockefeller bursuyla ABD'de eğitim gördüğünü ve aynı konu üzerinde çalıştıklarını belirten Yalçın, "hepsi tesadüf mü" dedi.

Abone ol

CHP'li eski vekil sanatçı Zülfü Livaneli, Deniz Baykal ve Bület Ecevit'in solcu olmadığı ve operasyonla CHP'nin başına solun iktidar olmaması için getirildiğini iddia etti.

Baykal gerçeğiyle hesaplaşmaya çağıran Livaneli, CHP'de depreme yol açtı. Sözcü yazarı Soner Yalçın da bugünkü yazısıyla Baykal tartışmasını alevlendirecek çok sert bir yazı kaleme aldı.

Baykal'ın geçmişinden ayrıntılar aktaran Yalçın, "Yüzünde hep maske oldu Baykal'ın; masaya kiminle oturursa o oldu; devrimci, ülkücü, milliyetçi, muhafazakâr ve hatta sosyalist" ifadelerine yer verdi. İşte Yalçın'ın CHP'yi sarsacak o yazısı:

CIA destekli Forum dergisi

"Yıl 1954. CIA tarafından finans edilen Forum dergisinin yazarları, ağırlıklı olarak Ankara üniversitesi hocaları idi… Dergi kurucu kadrosunda yer alan DP Kocaeli Milletvekili Turan Güneş, bir yıl sonra DP'den ayrılan/ondokuzlar hareketi ile Hürriyet Partisi'ni kurdu.

Deniz Baykal o dönem Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrenciydi. İlk siyasal tecrübeyi liberal çizgideki Forum dergisi ve Hürriyet Partisi çevresinden edindi. Turan Güneş'in rahle-i tedrisinden geçti.

Rockefeller Vakfı bursuyla ABD'ye gitti

Yıl 1960. DP iktidarı askerler tarafından yıkılırken Deniz Baykal, Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne anayasa hukuku asistanı olarak girdi. Ardından… Türklere 1954'ten beri verilmekte olan Rockefeller Vakfı bursuyla ABD'ye gitti; Colombia ve Berkeley üniversitelerinde iki yıl doktora yaptı.

Dönüşünde, CHP'nin 1965 genel seçim yenilgisini analiz eden teziyle (artık CHP'de politika yapan Turan Güneş/ “Mülkiye Cuntası” sayesinde) parti genel merkezinde yıldızı parlatıldı.

Hepsi tesadüf mü?

Solcu 1968 kuşağı dünya sarsarken, Deniz Baykal, CHP Genel Sekreteri Bülent Ecevit'ten birlikte çalışma teklifi aldı. (Ecevit'in Forum dergisi yazı işleri kadrosunda olduğunu belirtmeliyim.)

Ah şu tesadüfler:

Deniz Baykal gibi Bülent Ecevit de Rockefeller bursuyla ABD'ye gitti; Harvard Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl sosyal psikoloji ve Ortadoğu tarihi üzerine ders aldı. Sosyal psikoloji ne mi; bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının, başkalarından nasıl etkilendiğine dair çalışma!

Peki, Baykal'ın ABD'deki doktora konusu neydi; Siyasal katılma: Bir davranış incelemesi!

Aynı konu üzerine çalışmaları ne tesadüf?

O dönem… Ecevit-Baykal ikilisi CHP'de “Ortanın Solu” tartışmasını başlattı. CHP'yi “sol” kavramla tanıştırdılar. Peki… Bu nasıl bir “sol” idi?

Ecevit, “hocam” dediği Henry Kissinger'ın önerisiyle Harvard Üniversitesi'nde CIA tarafından verilen anti-komünizm seminerlerinde “ılımlı solu” öğrendi! (Burada verilen dersler Rockefeller Vakfı desteğiyle “Confluence” isimli dergide de yayınlandı. Kissinger'ın 1956'dan itibaren Rockefeller Brothers Fund'ta çalıştığını ve Rockefeller Vakfı'nın önemli isimlerinden Nancy Maginnes ile evli olduğunu ekleyeyim.)

CHP'de yıldızı parlatıldı

Yani… ABD, Soğuk Savaş döneminde Türkiye gibi ülkelerde hızla kitleselleşen solun karşısına “sosyal demokrasiyi” (Ortanın Solunu) çıkardı.

Hürriyet'ten Milliyet'e gazeteler, CHP'nin iki yeni yıldızını sürekli parlattı: Ecevit ve Baykal…

Böylece Ecevit-Baykal ikilisi, İsmet İnönü'yü yıkıp CHP'yi ele geçirdi! Ve bu siyasal kulvarda ikisinin de adı, “bir bölen” oldu! Hepsi tesadüf mü?

Truva atı

Deniz Baykal'a, “Soğuk Savaş döneminin anti-komünist politikacı” diyebilir miyiz? Cemal Süreya, Baykal için” köksüz” diye yazdı. Öyle mi emin değilim!

“CHP'ye karşı bir CHP'liydi” tespiti doğruydu kuşkusuz; hizip savaşçısı Truva atı!

-“Yalnız gölgesiyle göründü; ışığın hemen önünde durarak, hep öyle yaparak, gölgesini büyüttü…”

-“Karizması yok, bu yüzden bilinçli biçimde, sloganı da yok…”

-“Politikayı profesyonel bir uğraş, bir meslek olarak görür. İnsanlar için değil, durumlar arası düşünür. Popülisttir; elite karşı, bürokrasiye karşı, reel politikanın adamı. Düşünceden, ideallerden değil, güç dengelerinden çıkış yapar…”

-“Her düşüncenin doğru olduğu kanısı, onda ‘her durum sağlam olabilir' biçiminde belirir. Bu yanıyla biraz halk avcısı…”

-“Üç kişinin içinde ahbap, yüz kişi içinde yol gösterici, bin kişinin içinde hiç…”

Cemal Süreya 1987'de yazdı bunları…

Sonraki yıllara ne eklenebilir:

Yüzünde hep maske oldu Baykal'ın; masaya kiminle oturursa o oldu; devrimci, ülkücü, milliyetçi, muhafazakâr ve hatta sosyalist… Neoliberalizmin sol soslu-Tony Blair icadı “Üçüncü Yol”un savunuculuğunu seçti.

Popüler kültür ikonu olmaya özendi; CHP parti kurultayına Ricky Martin şarkısıyla girdi. Vs. Vs… Uzatmayayım, yazmak istemiyorum çünkü. CHP'nin tartışmayı magazin boyutundan çıkarıp Baykal'ın siyasi geçmişi üzerine düşünsün isterim…

Atatürk'ün partisine kimler neler yaptı, ortaya çıksın isterim…"