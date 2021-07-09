Galatasaray'dan Beşiktaş'a çelme Rosier için resmi teklif yapıldı

Galatasaray geçen sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier için Sporting'e resmi teklifte bulundu.

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Galatasaray'da sağ bek transferinde sürpriz bir isim gündeme geldi. Ghezzal hamlesiyle dikkat çeken Sarı-Kırmızılı takım bu kez geçen sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Valentin Rosier için devreye girdi.

Yedlin'le devam etmeye sıcak bakmayan Galatasaray geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Fransız Sağ bek Rosier için Sporting Lizbon'a resmi teklif yaptı.

3.5-4 milyon Euro gözden çıkarıldı

Portekiz kulübünün Rosier için beklentisinin 5 milyon Euro civarında olduğu belirtilirken Galatasaray bu transfer için 3,5-4 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

24 yaşındaki sağ bek geçen sezon Beşiktaş'ın kazandığı şampiyonlukta büyük katkı sağlamıştı. Rosier, 33 Süper Lig maçında 1 gol, 6 asistlik performans sergilemişti.