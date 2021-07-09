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İstanbul'da binlerce ele geçirildi! Satamadan yakalandılar

İstanbul'da binlerce ele geçirildi! Satamadan yakalandılar

İSTANBUL'da kullanılmış ve arızalı olan hard diskleri sıfır ürünmüş gibi piyasaya sürmeye hazırlanan şebekeye operasyon düzenlendi.

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Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri yaptıkları çalışmalarda bir şebekenin kullanılmış ve arızalı olan hard diskleri sıfır ürünmüş gibi piyasaya süreceği bilgisini aldı. Muhafaza ekipleri araştırmalarında ürünleri getiren firma ve ürünlerin getirileceği gümrük kapısını belirlendi. Bunun üzerine elde edilen bilgiler İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşılarak operasyon için harekete geçildi.

Bir depoya düzenlenen operasyonda  piyasa değeri yaklaşık 8 milyon 300 bin lira olan toplam 4 bin 260 adet hard diske el konuldu. Ele geçirilen ürünlerden numune alınarak  incelenmek üzere Tübitak’a gönderildi. Yapılan incelemenin ardından elde edilen sonuç raporunda ürünlerin kullanılmış, defolu, zamanla dayanıklılığını yitirmiş ürünler olduğu belgelendi. 

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