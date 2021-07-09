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Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste

Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste

2021 Kurban bayramı için geri sayım başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban bayramı 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu bayramda Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar verecek? İşte Mehmetçik Vakfı vekaleten kurbanlık bağışı 2021 fiyatı...

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Kurban bayramı 2021 için geri sayım başladı, vatandaşlar kurbanlık alışverişine başladı. Dini bayramlarımızdan biri olan Kurban Bayramı bu sene 20 Temmuz salı günü başlayacak. Peki bu sene kurban bayramında Mehmetçik Vakfı'na vekaleten kurbanlık bağışı yapmak isteyenler ne kadar para verecek?

1995 yılından beri vekaleten kurban kesim işlemlerini yürüten Mehmetçik Vakfı, bu yıl da kurban bağışlarını kabul ediyor. Kurban bağışı fiyatları resmi web sitesinde yayımlandı. Buna göre vekaleten kurban bağışı 1.355 TL olarak açıklandı. Ayrıca döviz kaynaklı bağışlarda fiyatlar 160  ABD doları ve 130 Euro olarak belirlendi. Bağış yapmak isteyenler Mehmetçik Vakfı sitesinden bağış yapmak için tıklayın sekmesi ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Yurt içi son bağış tarihi 19 Temmuz, döviz kaynaklı başvurularda son tarih 16 Temmuz, online bağış başvuruları ise 20 Temmuz Salı gününe kadar devam edecek.

Bağışlar hangi bankaya yatırılıyor: Ödemelerin hangi bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceğini merak eden vatandaşlar için de bilgilendirmeler yapıldı. Buna göre banka aracılığı ile bağış yapmak isteyenlerin işlemlerini gerçekleştirebileceği bankalar şu şekilde; Akbank, Denizbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Garanti Bankası, Yapı Kredi, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Şekerbank, QNB Finansbank ve TEB.

Borcu olanlar kurban kesebilir mi:  Kurban, zorunlu ihtiyaçları ve borçları dışında belirli miktarda mala sahip olan kişiye vaciptir. Hz. Peygamber (s.a.s.) imkan bulduğu halde kurban kesmeyenlerle ilgili ağır ifadeler taşıyan hadisiyle (İbn Mâce, Edâhî, 2), bir taraftan kurban ibadetinin imkan bulmaya, güç yetirmeye bağlı olduğunu ifade ederken, bir yandan da güç yetirenin kurban kesmesinin gerektiğine işaret etmektedir. Buna göre kurban ibadetiyle yükümlü olabilmek için belli bir malî imkâna sahip olmak gerekir.

Kişinin malı olmakla birlikte borçlu da olsa ve borcu ile asli ihtiyaçları çıktıktan sonra nisap miktarı malı kalsa o kişi kurban keser. Fakat temel ihtiyaçları ve borçları için ayıracağı para haricinde bu kadar bir mala sahip olmayan kişinin kurban kesmesi gerekmez.

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