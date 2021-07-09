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İsrail'de koronavirüste iki hafta sonra iki ölüm biri tam aşılıydı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İsrail'de koronavirüste iki hafta sonra iki ölüm biri tam aşılıydı!

İsrail'de yeni tip korona virüs (COVID-19) nedeniyle iki hafta sonra korona kaynaklı ilk can kayıpları yaşandı.

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Dünya genelinde korona virüsle mücadele kapsamında birçok ülkede başlatılan aşılama kampanyalarına rağmen vaka ve ölü sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Ancak halkın büyük bir bölümünün aşılandığı İsrail’de iki hafta sonra ilk defa dün 2 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. İsrail Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 23 Haziran'dan bu yana korona virüsten kaynaklanan yeni 2 ölünün kayıtlara geçerken ülkede toplam hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 432’ye yükseldiği duyuruldu. Ülke genelinde toplam korona virüs vaka sayısı ise 844 bin 989 olarak açıklandı.

İsrail’in Holon kentindeki Wolfson Tıp Merkezi, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden iki kişinin birisinin aşılanmamış 48 yaşında bir adam olduğunu ve yüksek tansiyonun dışında hiçbir rahatsızlığı olmadığını açıkladı. Ailesi ise, aşı yaptırmaya ikna etmeye çalıştıklarını ve için başarısız olduklarını dile getirdi. Diğer ölüm ise, Hayfa'daki Rambam Tıp Merkezi'ne kaldırılan ve virüse karşı daha önce iki doz aşısını tamamlayan 86 yaşındaki bir adam olduğu belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında yaklaşık 9.3 milyon olan bütün İsrail nüfusunun neredeyse birinci doz aşısı aldığı ve 5.2 milyon 2’inci doz aşının yapıldığı belirtildi.

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