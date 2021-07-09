BIST 1.374
DOLAR 8,68
EURO 10,27
ALTIN 502,49
HABER /  DÜNYA
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Koronavirüsten daha tehlikeli virüs! Dünyada her dakika 11 kişi açlıktan ölüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Koronavirüsten daha tehlikeli virüs! Dünyada her dakika 11 kişi açlıktan ölüyor

Oxfam'ın "Açlık Virüsü Çoğalıyor" adlı raporunda, küresel açlık durumuna ilişkin veriler açıklandı.

Abone ol

Londra merkezli uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde her 1 dakikada 11 kişinin açlık nedeniyle hayatını kaybettiğini ve kıtlık benzeri koşulların 2020'de 6 kat arttığını bildirdi.

"Açlık Virüsü Çoğalıyor" raporu: Koronadan daha tehlikeli

Raporda, dünya genelinde her 1 dakikada 11 insanın açlıktan öldüğü ve açlığın, dakikada ortalama 7 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) geride bıraktığı belirtildi.

İklim krizi ve Kovid-19 salgınının küresel gıda fiyatlarında yüzde 40'lık bir artışa neden olduğu ifade edilen raporda, bunun da insanları açlık sınırına ittiği vurgulandı.

Salgının başından bu yana küresel ölçekli askeri harcamaların 51 milyon dolar arttığı kaydedilen raporda, bu rakamın Birleşmiş Milletlerin (BM) açlıkla mücadelede ihtiyaç duyduğu miktardan en az 6 kat daha fazla olduğu bildirildi.

Raporda, çatışma bölgelerinde yaşayan yaklaşık 100 milyon kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu aktarıldı.

BM'nin açlığı önleme çabalarının "derhal ve tam olarak" finanse edilmesi gerektiğine dikkati çekilen raporda, hükümetlere "çatışma bölgelerinde insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için iş birliği yapma" çağrısında bulunuldu.

Açlık "bir savaş silahı" gibi kullanılıyor

Açlık verilerinin yüksek olmasına ilişkin Oxfam Amerika'nın Başkanı ve CEO'su Abby Maxman, "İstatistikler sarsıcı ama bu istatistikleri akılalmaz acılarla karşı karşıya kalan insanların oluşturduğunu hatırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Etiyopya, Günay Sudan, Suriye ve Yemen gibi çatışmaların yaşandığı ülkelerde insani yardımların sivillere ulaşmasının engellenerek, açlığın "bir savaş silahı" gibi kullanıldığına işaret eden Maxman, pazarları bombalanan, ekinleri ve hayvanları yok edilen insanların güvenli bir şekilde yaşamasının mümkün olmadığını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Mehmetçik vakfı kurbanlık bağış 2021 fiyatları güncel liste
Haiti'de devlet başkanı Moise suikastinin arkasında asker olabilir 15'i yakalandı
Haiti'de devlet başkanı Moise suikastinin arkasında asker olabilir 15'i yakalandı
Soner Yalçın'ın 'tanımadığınız Baykal' yazısı bomba: Hepsi tesadüf mü
Soner Yalçın'ın 'tanımadığınız Baykal' yazısı bomba: Hepsi tesadüf mü
Bakan Fahrettin Koca 18 yaş üstü aşı rakamlarını açıkladı
Bakan Fahrettin Koca 18 yaş üstü aşı rakamlarını açıkladı
Adıyaman'da 8 yıldır her cuma ziyaret ediyor! Alman'ın vasiyetini yerine getirdi
Adıyaman'da 8 yıldır her cuma ziyaret ediyor! Alman'ın vasiyetini yerine getirdi
JPMorgan'dan Türkiye övgüsü! Sadece 4 ülke başaracak
JPMorgan'dan Türkiye övgüsü! Sadece 4 ülke başaracak
Ahmet Ağaoğlu eşi Beyza Ağaoğlu ve çocukları kimdir?
Ahmet Ağaoğlu eşi Beyza Ağaoğlu ve çocukları kimdir?
Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor fiyatı 50 bin lira
İri cüssesi nedeniyle Kurban Pazarı’na çıkarılamıyor fiyatı 50 bin lira
Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli Ahmet Ağaoğlu serveti ne kadar?
Ahmet Ağaoğlu kimdir aslen nereli Ahmet Ağaoğlu serveti ne kadar?