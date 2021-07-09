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Direksiyon başında uyuyunca olanlar oldu! Isparta'da feci kazada can pazarı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Direksiyon başında uyuyunca olanlar oldu! Isparta'da feci kazada can pazarı

ISPARTA'da içerisinde Suriye vatandaşlarının bulunduğu hafif ticari araç, iddiaya göre sürücünün direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıkarak, dere yatağına yuvarlandı. Kazada Suriyeli aileden 2’si öldü, 6’sı yaralandı.

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Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Sarıidris - Konya yolu güzergahında meydana geldi. Alınan bilgiye göre Suriye uyruklu 8 kişinin bulunduğu Y.A.U. (25) yönetimindeki 32 MA 0757 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu menfezlerin içerisindeki kanala uçtu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri 7 yaşındaki Menar Al Hamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan diğer 7 yaralı ise hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 10 günlük olduğu öğrenilen Mira Al Hamed de doktorların tüm müdahalelerine rağmen hastanede kurtarılamadı. Kazada yaralanan 6 kişinin ise Isparta Şehir Hastanesinde tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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