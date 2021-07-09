Hakları için mücadele eden Somalı madencilerden acı haber Ali Faik İnter ve Tahir Çetin öldü

Tazminat hakları için günlerdir Ankara'da mücadele eden Somalı maden işçilerinin, Ankara’dan dönüş yolunda kaza geçirdiği öğrenildi.

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Manisa Soma'dan işçi haklarındaki iyileştirmeler için Ankara'ya gelen maden işçileri görüşmelerden olumlu sonuç alamayınca dönerken kaza geçirdi. İki kişi hayatını kaybetti.

CHP milletvekili Özgür Özel Twitter'da haberi böyle duyurdu:

Maalesef çok acı bir haberle güne başladık. Hakları için yıllardır Soma’da ve günlerdir Ankara’da mücadele eden Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İnter kardeşimizi dönüş yolunda trafik kazasında kaybetmemizin tarifsiz üzüntüsü içindeyim. Başımız sağolsun.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Twitter'dan başsağlığı mesajı yayınladı:

"Haklarını aramak için Ankara'ya gelen madencilerimizin dönüş yolunda geçirdikleri trafik kazası sonucu Bağımsız Maden-İş Sendikası Başkanı Tahir Çetin'in vefat ettiğini üzelerek öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm emekçilerimize başsağlığı diliyorum. Aynı kazada hayatını kaybeden Bağımsız Maden İş Sendika üyesi madencimiz Ali Faik İlter'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

Ankara'ya görüşmeye gelmişlerdi

Madencilerin otobüsü Ankara girişinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın önünde eylem yapacakları gerekçesiyle polis tarafından durdurularak kente girişine izin verilmemişti. Kente girişleri engellenen madencilerden oluşan 5 kişilik heyet ise önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, ardından AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile görüşme yaptılar.

Görüşmelerden olumlu bir yanıt alamayan madenciler Soma’ya geri dönme kararı almışlardı. Manisa’nın Kırkağaç ilçesine bağlı Bakır Mahallesi civarında bulundukları aracın takla atması sonrası Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ile Ali Faik İlter hayatını kaybetti.