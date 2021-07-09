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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Hayvanları Koruma Kanunu" paylaşımı:

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Hayvanları Koruma Kanunu" paylaşımı:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Çelik, sosyal medya hesabından, TBMM'de kabul edilen "Hayvanları Koruma Kanunu ile Türk Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" hakkında paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düzenlemenin hazırlanması için çok büyük hassasiyet gösterdiğini belirten Çelik, "Varoluş bir bütündür. Hayvanlar, bitkiler ile toprak, su ve hava dünya hayatında kader arkadaşlarımızdır. Bu bütünlüğü korumak zaruridir. Bu bilinçle hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Teklifin yasalaşması sürecine değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Tüm bu süreç boyunca toplumumuzun bilinçlenmesi, insani ve vicdani duyarlılığın artırılması ve siyasi farkındalığın güçlenmesi noktasında sivil toplum örgütlerinin çok değerli katkıları oldu. Düzenlemenin hazırlanmasına liderlik eden Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, teklifin yasalaşmasını takdir eden yüce Meclise, sivil toplum kuruluşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

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