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İHA muhabirine darp! Bakan Mustafa Varank'tan İYİ Partili Lütfü Türkkan'a sert sözler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, İYİ Partili Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki kaçak binalarının yıkılmasını görüntüleyen İHA muhabirini darp edilmesiyle ilgili sert bir tepki geldi. Bakan Varank İyi Partili Türkkan için "Aziz Milletimizin adını ağzına almaktan utanmayan bir zavallı" dedi.

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İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın, Kocaeli'de tespit edilen 15 kaçak yapısı için yıkım kararı verilmişti.

Yıkım sürecini görüntülemek isteyen İHA Muhabiri Mustafa Uslu ise bölgede zor anlar yaşamıştı.

Türkkan, muhabiri dövdürdü 
Lütfü Türkkan’ın 4 adamı, çekim sırasında muhabir Uslu’yu tekme tokat darbetti. Uslu’nun yüzü saldırı sonrası kan revan içinde kaldı.

Kamerasını kırdılar
Kaçak çiftliğin yıkımının haber yapılmasını istemeyen Türkkan'ın adamları, Uslu'ya ait drone ile kameraya da zarar verdi.

Bakan Varank'tan Türkkan'a: Utanmayan zavallı 
Yaşanan çirkin saldırı sonrası darbedilen Uslu'yu ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından olaya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkkan'a karşı sert ifadeler kullanan Bakan Varank, "Devletin arazisini işgal edip kaçak binalarla imar yolsuzluğu yapan; bu yolsuzluğu çeken şu gencecik muhabiri dövdürüp, drone'unu kırdıran ama hala Aziz Milletimizin adını ağzına almaktan utanmayan bir zavallısın.

"Ufkumuzu kavramaya kapasiten yetmez'' 
Bizim ufkumuzu kavramaya senin kapasiten yetmez." ifadelerini kullandı.

Varank, paylaşımda, genç muhabirin gülümseyerek poz verdiği bir fotoğraf karesine de yer verdi.

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