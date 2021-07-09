'Çok güzelsin' deyip cinsel organını gösterdi! Hakimden, sapığı şoke eden cevap

KAYSERİ'de evinin balkonunda oturan 28 yaşındaki kadın, iğrenç olaya maruz kaldı. İddiaya göre motosikletle evin önünden geçen sapık, kadına 'çok güzelsin' dedi, sonra da cinsel organını gösterdi. Mahkemede para cezası isteyen o sapığa hakimden şok cevap geldi.

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Olay, 10 Mart’ta merkez Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Balkonda oturan evli S.Y., tanımadığı Y.E.’nin tacizine uğradı. Y.E.’nin önce, S.Y.'ye ‘çok güzelsin’ diyerek öpücük attığı, S.Y.’nin tepkisi üzerine de cinsel organını gösterdiği ileri sürüldü. Şikayet üzerine gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakılan Y.E. hakkında ‘cinsel taciz’ suçundan dava açıldı.

"Bu kadını kesinlikle görmedim"

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanık Y.E. ile mağdur S.Y. hazır bulundu. Sanık Y.E. savunmasında, “Kesinlikle cinsel tacizde bulunmadım. Motosikletle giderken telefonda konuşuyordum. Bu kadını kesinlikle görmedim” dedi.

"Defol git' dediğimde..."

Şikayetçi olduğunu söyleyen S.Y. ise, “Balkonda oturduğum sırada motosikletle gelip, ‘Sen çok güzelsin’ dedi. ‘Defol git’ dediğimde de cinsel organını gösterdi. Şikayetçiyim” diye konuştu.

"Para cezası verseniz olmuyor mu?"

Mahkeme hakimi sanık Y.E.’yi, ‘cinsel taciz’ suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırdı. Hakim sanığın daha önce de aynı suçtan sabıkalı olması nedeniyle suça meyilli olduğuna hükmederek, cezayı ertelemedi. Karar sonrası Y.E., mahkeme hakimi Birol Küçük’e, “Para cezası verseniz olmuyor mu?” dedi.

Hakimden sanığı şoke eden cevap

Hakim Küçük ise, “Daha önceden de cinsel tacizden sabıkan var. Para cezası almışsın. Artık senin ıslah olman için sana birinin dur demesi lazım” cevabını verdi.