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Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

BANGLADEŞ'te, son yılların en büyük fabrika yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için saatlerce çaba verdi. Yangının bilançosu ise çok ağır oldu.

Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı. 

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Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı.

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Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

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Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var

Ülke polisi, en az 52 kişinin öldüğünü 30 kişinin de yaralandığını duyurdu. 

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