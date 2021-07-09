Bangladeş'te fabrika yangını! Görüntüler mahşer yerini aratmadı onlarca ölü var
BANGLADEŞ'te, son yılların en büyük fabrika yangını meydana geldi. İtfaiye ekipleri alevleri kontrol altına almak için saatlerce çaba verdi. Yangının bilançosu ise çok ağır oldu.
Bangladeş’in başkenti Dakka yakınlarında bulunan bir gıda fabrikasında büyük çaplı yangın çıktı.
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Bazı işçiler üst katlardaki pencerelerden atlayarak alevlerden kaçmaya çalıştı. Fabrikada hala mahsur kalan işçilerin olduğu açıklandı.
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İşçilerin yakınları fabrikanın önünde toplanırken, yangının nedenine ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.
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Ülke polisi, en az 52 kişinin öldüğünü 30 kişinin de yaralandığını duyurdu.
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