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Son dakika: Vergi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

Son dakika: Vergi beyanname ve ödeme süreleri uzatıldı

Bu yılın haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek.

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Katma değer vergisi (KDV), damga vergisi, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme ile ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma günü sonuna kadar uzatıldı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 26 Temmuz gün sonuna kadar verilmesi gereken KDV, damga vergisi ve muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süreleri, bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri, 30 Temmuz Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

Öte yandan, 2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar verilmesi gereken 2021 Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar verilebilecek.

2 Ağustos Pazartesi gün sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresi ile aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken "Elektronik Defter Beratları"nın yüklenme süresi de 6 Ağustos Cuma gün sonuna kadar uzatıldı.

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