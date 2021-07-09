4. yargı paketindeki 13. madde sapık madde diye TT oldu! Sapık şeyh çıkacak deniyor

Yasalaşan 4. yargı paketi 13. madde sebebiyle ortalığı ayağa kaldırdı. Bu maddenin çocuklara yönelik cinsel tacizlerin önünü açacağı söyleniyor. 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu için mahkum olan şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın da bu paket sayesinde serbest kalacağı iddia ediliyor. Peki13. madde ne diyor, neden herkes tepkili?

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4. Yargı Paketi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında tutuklamayı imkansız hale getireceği belirtilen tartışmalı 13. maddeyle birlikte yasalaşması tepki çekti. Sosyal medyada bu madde, 'Sapık madde 13' etiketiyle gündemin üst sıralarına tırmandı. 4. yargı paketindeki söz konusu 13. maddeyle birlikte çocuğun cinsel istismarının bulunduğu katalog suçlarda “kuvvetli suç şüphesi” yerine “somut delil” aranması koşulu getirildi.

Erdoğan bu kısmı değiştirilsin demişti

13. maddede düzenleme yapılmadan yasanın meclisten geçmesine kamuoyundan tepkiler yükseldi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslendi ve şunları söyledi:

-“Bakanım istismardan 10 yıl ceza Alan Uşaki Tarikatı da TBMM'yi tebrik etmiş. 13. maddede çocuklar açısından bir açıklamayı bu Yüce Millet sizden bekliyor. İstismarcılara gözdağı verirseniz çok iyi olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kısımı değiştirirse gereken yanıt verilmiş olur”



Sapık şeyh ne demişti?

Uşşaki tarikatı Şeyhi Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban, bu maddeye sığınarak tahliyesini istemişti. 12 yaşındaki kıza cinsel tacizden 10 yıl 5 ay hapis alan Uşşaki tarikatı lideri, karar duruşmasıdaki savunmasında 4. yargı paketini hatırlatıp şu sözlerle tahliye istemişti:

-“Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum”.