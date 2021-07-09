4. yargı paketindeki 13. madde sapık madde diye TT oldu! Sapık şeyh çıkacak deniyor
Yasalaşan 4. yargı paketi 13. madde sebebiyle ortalığı ayağa kaldırdı. Bu maddenin çocuklara yönelik cinsel tacizlerin önünü açacağı söyleniyor. 12 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunduğu için mahkum olan şeyh Eyüp Fatih Şağban'ın da bu paket sayesinde serbest kalacağı iddia ediliyor. Peki13. madde ne diyor, neden herkes tepkili?Abone ol
4. Yargı Paketi'nin çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarında tutuklamayı imkansız hale getireceği belirtilen tartışmalı 13. maddeyle birlikte yasalaşması tepki çekti. Sosyal medyada bu madde, 'Sapık madde 13' etiketiyle gündemin üst sıralarına tırmandı. 4. yargı paketindeki söz konusu 13. maddeyle birlikte çocuğun cinsel istismarının bulunduğu katalog suçlarda “kuvvetli suç şüphesi” yerine “somut delil” aranması koşulu getirildi.
Erdoğan bu kısmı değiştirilsin demişti
13. maddede düzenleme yapılmadan yasanın meclisten geçmesine kamuoyundan tepkiler yükseldi. Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı İle Mücadele Derneği Başkanı Saadet Özkan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e seslendi ve şunları söyledi:
-“Bakanım istismardan 10 yıl ceza Alan Uşaki Tarikatı da TBMM'yi tebrik etmiş. 13. maddede çocuklar açısından bir açıklamayı bu Yüce Millet sizden bekliyor. İstismarcılara gözdağı verirseniz çok iyi olur. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu kısımı değiştirirse gereken yanıt verilmiş olur”
Sapık şeyh ne demişti?
Uşşaki tarikatı Şeyhi Fatih Nurullah takma adlı Eyüp Fatih Şağban, bu maddeye sığınarak tahliyesini istemişti. 12 yaşındaki kıza cinsel tacizden 10 yıl 5 ay hapis alan Uşşaki tarikatı lideri, karar duruşmasıdaki savunmasında 4. yargı paketini hatırlatıp şu sözlerle tahliye istemişti:
-“Mecliste bulunan yasa teklifinde artık somut delillere dayanmak suretiyle tutuklama mümkün olacaktır. Bu nedenle de ben tahliyemi talep ediyorum”.
4. YARGI PAKETİ 13. MADDE DE NE VAR?
Katalog suçlardan tutuklama, "kuvvetli suç şüphesinin" somut delillere dayandırılması halinde mümkün olabilecek. Katalog suçlar terör, soykırım, insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten öldürme, çocuğun cinsel istismarı, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek için örgüt kurma, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği yapma, anayasayı ihlâl, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan gibi suçlar olarak sıralanıyor.
Kamuoyunun itirazı katalog suçlara çocuğun cinsel istismarının eklenmesi oldu. Çocukların taciz ve istismarda 'somut delil' sunmasının mümkün olmadığı, bu durumunda tacizcilerin serbest kalmasına yol açacağı düşünülüyor. Mevcut yasalarda cinsel tacizde 'çocuğun beyanı esas' kabul ediliyor.