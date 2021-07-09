BIST 1.374
DOLAR 8,67
EURO 10,29
ALTIN 502,77
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak

Dikey Geçiş Sınavı pazar günü yapılacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz Pazar günü yapılacak.

Abone ol

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı, 81 il ve Lefkoşa'da 95 sınav merkezinde uygulanacak.

DGS'de adaylara sayısal ve sözel testlerden oluşan 120 soru sorulacak ve 150 dakika süre verilecek.

Adayların gerekli kontroller için sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınava girecekleri binalarda hazır bulunması gerekiyor. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Kovid-19 tedbirleri

ÖSYM, Kovid-19 salgınına karşı DGS öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edilecek.

İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebilecek. Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtılacak. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebilecek.

Kovid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alınacak. Sınav görevlileri ve adayların Kovid-19 durumları HES kodları aracılığıyla takip edilecek.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmayacak. Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav bitiminde çıkışta, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirilecek.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

ÖNCEKİ HABERLER
4. yargı paketindeki 13. madde sapık madde diye TT oldu! Sapık şeyh çıkacak deniyor
4. yargı paketindeki 13. madde sapık madde diye TT oldu! Sapık şeyh çıkacak deniyor
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Kıyamet gününde Allah'ın yüzüne bakmayacağı 3 büyük günah nedir?
Taliban'dan Afganistan açıklaması: Söz vermedik
Taliban'dan Afganistan açıklaması: Söz vermedik
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarına tepki
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesinin kuru peyzaj uygulamalarına tepki
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
100 inşirah suresi faziletleri cuma günü ne zaman okunur?
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Hayvanları Koruma Kanunu" paylaşımı:
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "Hayvanları Koruma Kanunu" paylaşımı:
Yarmolenko, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Yarmolenko, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na Almanya Federal Cumhuriyeti Devlet Nişanı verildi
Şanlıurfa'dan kahreden haber geldi! Mazgala takılı halde bulundu
Şanlıurfa'dan kahreden haber geldi! Mazgala takılı halde bulundu
Hakları için mücadele eden Somalı madencilerden acı haber Ali Faik İnter ve Tahir Çetin öldü
Hakları için mücadele eden Somalı madencilerden acı haber Ali Faik İnter ve Tahir Çetin öldü