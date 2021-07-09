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Dünya nüfusu açıklandı en fazla nüfusa sahip ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Dünya nüfusu açıklandı en fazla nüfusa sahip ülkeler arasında Türkiye kaçıncı sırada?

Nüfusa dair açıklanan güncel rakamlara göre dünyada 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi yaşıyor. En fazla nüfusa sahip ülke yine Çin olurken Türkiye'nin sırası dikkat çekti.

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Veriler Birleşmiş Milletler Dünya Nüfusu Beklentileri'nden elde edilirken, Türkiye verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından oluşturuldu. Bu veriler kapsamında 2020 yılında dünya nüfusunun 7 milyar 794 milyon 798 bin 729 kişi olduğu tahmin edilirken, en fazla nüfusa sahip ülkeler sırasıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya ve Pakistan olarak belirlendi.

İşte Türkiye'nin sırası
Türkiye ise nüfus büyüklüğünde 235 ülke arasından 19'uncu sırada yer alırken, nüfusunun 83 milyon 384 bin 680 kişi olduğu gözlendi. Böylelikle Türkiye dünyadaki toplam nüfusunun yüzde 1,1'ini oluşturdu.

Medya takip kurumu Ajans Press, nüfus ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2020 yılının başından bugüne kadar nüfus ile alakalı basına 74 bin 375 haber yansıdığı tespit edildi.

Haber çıkış kaynaklarına bakıldığında en fazla yerel yayınlarda nüfus başlığında haber yapıldı. Covid-19 kaynaklı ölümler, doğal kaynakların tüketimi, küresel ısınma ve doğal afetler nüfus konusu altında medyada en fazla yansıma bulan başlıklar oldu. 

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