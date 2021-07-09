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3. doz covid-19 aşısı gerekli mi? FDA ve CDC'den kafa karıştıran açıklama geldi

3. doz covid-19 aşısı gerekli mi? FDA ve CDC'den kafa karıştıran açıklama geldi

Delta varyantı dünya genelinde endişe yaratmaya devam ederken, Pfizer-BioNTech'in üçüncü doz hatırlatma aşısı başvurusu öncesi FDA ve CDC'den ortak açıklama geldi.

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Corona virüsü dünya genelinde etkisini sürdürürken, salgını bitirmek için geliştirilen aşılar ortaya çıkan yeni mutasyonlarla sorgulanır hale geldi. İlk olarak Hindistan’da görülen Delta varyantı, en bulaşıcı mutasyon olarak öne çıkıyor. Halihazırda pek çok ülkeye yayılmış durumda olan Delta varyantı, salgında en ağır kayıpları veren ABD’de de yeni vakaların yarısından fazlasını oluşturuyor.

Uzmanlar kullanımdaki aşıların varyantlara karşı da koruyucu olduğunu açıklasa da, Pfizer-BioNTech üçüncü doz hatırlatma aşısı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri’ne (CDC) başvuru yapmaya hazırlanıyor.


Yüzde 64’e düştüğünü öne sürmüştü
Pfizer-BioNTech aşısını nüfusuna oranla en yaygın şekilde uygulayan İsrail, söz konusu aşının Delta varyantına karşı etkisinin yüzde 64’e düştüğünü öne sürmüştü. Bu verilerin ardından gelen başvuru kararı öncesi FDA ve CDC’den önemli bir açıklama yapıldı.

"İhtiyaç duyulursa hazırlıklıyız"
New York Post’un haberine göre salgınla mücadelede önemli yer tutan iki kurumun ortak açıklamasında, iki doz olarak tamamen aşılanmış kişilerin ağır hastalık ve ölüm riskine karşı korunduğu, bunun ülkede yayılan varyantlara karşı da geçerli olduğu vurgulandı. Açıklamada bu aşamada üçüncü doz olarak bir hatırlatma aşısına gerek olmadığı ifade edilirken, “Eğer bilim böyle bir aşılamaya ihtiyaç duyulduğunu gösterirse buna karşı hazırlıklıyız” denildi.


"Hastalık bulaşma riski var"
Pfizer’ın bilimsel çalışmalardan sorumlu en üst düzey yetkilisi Mikael Dolsten, İsrail’de aşının etkinliğinde yaşanan azalmanın büyük oranda Ocak ve Şubat aylarında aşılanan bireylerde görülen enfeksiyonlardan kaynaklandığını söyledi. Dolsten, “Pfizer’ın geliştirdiği aşı Delta varyantına karşı da son derece etkili. Ancak daha önce tahmin edildiği üzere altı ay geçtikten sonra antikorlar azaldığı için yeniden hastalık bulaşma riski oluşması mümkün” dedi.

"Net bir trend olduğunu düşünüyorum"
 Dolsten, Pfizer’ın İsrail’e ilişkin verilerinin çok yakında yayımlanacağını ifade ederek, “Ufak bir veri seti, fakat net bir trend olduğunu düşünüyorum. Delta’nın şu ana kadarki en bulaşıcı varyant olduğunu göz önüne aldığımızda bulaşıcılığa ve hafif hastalığa yol açabilir” ifadelerini kullandı. 

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